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09:01, 15 мая 2023Наука и техника

Турция испытала систему ПВО SIPER

Турецкая система ПВО SIPER успешно поразила цель в ходе испытаний
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: @IsmailDemirSSB

Разработанная в Турции система противовоздушной обороны (ПВО) SIPER успешно поразила условную цель в ходе последнего этапа испытаний. Об этом глава Управления оборонной промышленности страны Исмаил Демир написал в Twitter.

Он отметил, что в ходе заключительного испытания перед развертыванием система ПВО, разработанная компаниями Aselsan и Roketsan, поразила цель с дальней дистанции.

Систему ПВО SIPER разработали в качестве альтернативы российским зенитным ракетным комплексам С-400 и американским Patriot. К 2026 году она может составить основу турецкой ПВО.

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В апреле в Турции показали изображения перспективного зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК), который разрабатывает компания Aselsan. ЗРПК получит автоматическую пушку калибра 35 миллиметров и ракеты Bozdogan или Gokdogan.

В декабре 2022 года Исмаил Демир сообщил, что в ходе испытаний управляемая ракета системы SIPER поразила цель на дальности свыше 100 километров.

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Даниил Иринин
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