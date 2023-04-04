В Турции разработают новую систему ПВО

В Турции показали изображение нового ЗРПК на колесном шасси

Изображения перспективного зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК), который разрабатывает компания Aselsan, показали в Турции. На иллюстрацию к патенту обратило внимание издание Defence Turk.

Комплекс противовоздушной обороны (ПВО) на шасси грузовика Anadolu Isuzu Seyit с колесной формулой 8х8 получил автоматическую пушку калибра 35 миллиметров, способную использовать снаряды с программируемым подрывом, и контейнеры для запуска зенитных ракет Bozdogan или Gokdogan.

Машина оснащена радиолокационной станцией управления огнем и четырьмя радарами с активными фазированными антенными решетками для обнаружения целей.

В декабре 2022 года глава Департамента оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил об успешном испытании системы ПВО Siper. Ракета ЗРК поразила цель на дальности свыше 100 километров.

В июле 2022 года стало известно, что турецкие военные получили новую систему защиты от беспилотников Sahin. Она оснащена автоматическим гранатометом Mk 19, который может использовать гранаты воздушного подрыва.