Названы самые бесполезные упражнения для похудения

«Доктор Питер» назвал ягодичный мост и планку с весом самыми бесполезными упражнениями

Журналисты «Доктор Питер» назвали самые бесполезные упражнения для похудения. Материал доступен на сайте издания.

В материале говорится, что новичку не стоит выполнять махи руками с гирями, так как в этом случае легко заработать вывих или растяжение. Также новичку не нужно делать ягодичный мост со штангой, так как это может привести к гипертрофии ягодичных мышц.

Кроме того, не рекомендуется планка с дополнительным весом, которая может привести к ухудшению формы, к раскачиванию нижней части спины и включению не тех мышц. Последним журналисты назвали приседания с весом на плечах, которые могут привести к травмам коленей.

15 мая врач Яна Сыроватская раскрыла опасность вакуума. Специалист рассказала, что это популярное упражнение для плоского живота можно выполнять только натощак или через два-три часа после еды. Она подчеркнула, что вакуум противопоказан при заболеваниях желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).