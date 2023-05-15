Врач раскрыла опасность популярного упражнения для плоского живота

Врач Сыроватская рассказала, что вакуум нельзя делать при гастрите и заболеваниях сердца

Врач Яна Сыроватская раскрыла опасность вакуума. Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

Специалист рассказала, что это популярное упражнение для плоского живота можно выполнять только натощак или два-три часа после еды. Она подчеркнула, что вакуум противопоказан при заболеваниях желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), включая обострения гастрита и рефлюкс, так как может спровоцировать спазмы и ухудшение.

Сыроватская также призвала не делать упражнение при заболеваниях легких, сердца и сосудов. Кроме того, не стоит выполнять вакуум в период реабилитации после операций в области живота и таза, при инфекционных и онкологических заболеваниях.

Сыроватская отметила, что женщинам нельзя выполнять упражнение при беременности, диастазе, субсерозной миоме матки, а также во время менструаций. «Немедленно прекратите делать вакуум, если появилась боль, и обязательно обратитесь к врачу для обследования», — заключила она.

Ранее фитнес-эксперт Светлана Бутова рассказала об опасности выполнения популярного упражнения «Кобра». Она отметила, что движение не стоит выполнять при наличии грыжи, защемления, смещения межпозвоночных дисков, а также любых воспалительных процессов мышц спины. Также упражнение не подойдет и тем, кто страдает от повышенного артериального давления и гипертиреоза.