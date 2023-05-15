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20:35, 15 мая 2023Ценности

Девушка сделала эпиляцию на лице и показала неожиданные последствия

TikTok-блогерша Андреа сделала эпиляцию бровей воском и показала покраснения на лице

Фото: @agooodie / TikTok.com

Блогерша Андреа (фамилия неизвестна) из США сделала эпиляцию на лице и показала неожиданные последствия. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

24-летняя инфлюэнсерша с никнеймом @agooodie рассказала, что во время маникюра в салоне красоты она согласилась на дополнительную услугу коррекции бровей. По ее словам, сотрудница заведения нанесла на кожу воск, а затем убрала с его помощью лишние волоски.

На размещенных кадрах видно, что на лице юзерши в области бровей появились покраснения. Андреа рассказала, что ощущает сильное жжение в упомянутой зоне. «Прошу вас, не делайте так же, как я», — посетовала девушка, пытаясь с помощью охлаждающего геля облегчить свое состояние.

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Публикация стала вирусной, набрав 11,5 миллиона рублей. Подписчики оценили поступок блогерши в комментариях под постом. «Вот почему не стоит делать восковую эпиляцию в маникюрных салонах», «Лучше в таких случаях идти к косметологу», «Ваши брови просто убийственны», «Моя кожа реагирует точно так же на подобные манипуляции», — написали они.

В апреле женщина осталась с логотипами Nike на лице вместо бровей после окрашивания. На опубликованных кадрах блогерша продемонстрировала результат проведенной процедуры. В ролике видно, что ее брови выглядят чересчур темными и неестественными.

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Екатерина Ештокина
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