В МИД России оценили слухи об ослаблении санкций США в обмен на заключенных

Замглавы МИД Рябков опроверг информацию об ослаблении санкций США в обмен на заключенных

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва не обсуждает с Вашингтоном вопрос ослабления антироссийских санкций в обмен на выдачу американских граждан, находящихся в российских тюрьмах. Его цитирует ТАСС.

По его словам, такие вопросы не обсуждаются «по принципиальным соображениям». Рябков также подчеркнул, что обмен заключенных американцев на россиян, находящихся в тюрьмах в США, — это отдельный вопрос.

Замглавы МИД также убежден, что санкции не привели к ослаблению российской экономики. «Они носят нелегитимный характер, они продиктованы сугубо антироссийской геополитической линией Вашингтона и американских элит, которые не видят ничего, кроме задачи нанесения Российской Федерации "стратегического поражения"», — возмутился дипломат.

О том, что США рассматривают возможность ограниченного снятия санкций с России в рамках сделки по обмену заключенными, ранее писало издание CNN. По информации источников телеканала, в местах заключения в США «нет высокопоставленных российских шпионов», в связи с чем Вашингтон активно контактирует со странами, где были задержаны «предполагаемые российские шпионы», включая Бразилию, Германию, Норвегию и постсоветские государства.