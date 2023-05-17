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22:54, 17 мая 2023Спорт

Анчелотти установил рекорд Лиги чемпионов

Анчелотти провел 191-й матч в Лиге чемпионов в качестве тренера и побил рекорд Фергюсона
Карло Анчелотти

Карло Анчелотти. Фото: Carl Recine / Reuters

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти установил рекорд Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Мадридский клуб проводит вторую игру против «Манчестер Сити» в полуфинале турнира. На момент написания заметки встреча продолжается, горожане ведут со счетом 2:0. Этот матч стал для итальянского специалиста 191-м в рамках Лиги чемпионов в качестве тренера. Таким образом, он превзошел достижение британца Алекса Фергюсона, возглавлявшего «Манчестер Юнайтед».

7 марта издание Cadena SER сообщило, что «Реал» может прекратить сотрудничество с Анчелотти, даже если клуб выиграет какие-либо трофеи в сезоне-2022/2023. Причина возможной отставки — испортившаяся обстановка в раздевалке мадридцев. Отмечалось, что в случае прекращения сотрудничества с командой тренеру могут предложить возглавить сборную Бразилии.

Финал Лиги чемпионов 2023 года пройдет на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле. Игра состоится 10 июня. Российские клубы не принимают участие в розыгрышах еврокубков в сезоне-2022/2023 по решению Союза европейских футбольных ассоциаций.

Ксения Курашкина
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