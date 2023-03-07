Анчелотти оказался под угрозой увольнения из «Реала»

Cadena SER: «Реал» может уволить Карло Анчелотти даже при успешном выступлении команды

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти оказался под угрозой увольнения. Об этом сообщает Cadena SER.

По информации издания, специалист может покинуть команду, даже если она выиграет какие-либо трофеи в сезоне-2022/2023. Причина возможной отставки — испортившаяся обстановка в раздевалке мадридцев. Футболисты Орельен Тчуамени, Марко Асенсио и Дани Себальос недовольны тем, что получают мало игрового времени. Также разногласия возникли из-за того, что Анчелотти пробовал использовать Эдуардо Камавинга на позиции левого защитника. Отмечается, что в случае прекращения сотрудничества с «Реалом» тренеру могут предложить возглавить сборную Бразилии.

Об интересе бразильцев к 63-летнему специалисту стало известно 12 декабря прошлого года. В Бразильской конфедерации футбола надеялись, что он поможет команде успешно выступить во время отбора на чемпионат мира-2026.

Анчелотти возглавил «Реал» летом 2021 года. Его контракт рассчитан до июня 2024 года. В прошлом сезоне он выиграл с клубом чемпионат Испании и Лигу чемпионов. До этого итальянец дважды приводил к победе в Лиге чемпионов итальянский «Милан» и еще один раз — «Реал». Он является единственным тренером в истории, выигравшим чемпионаты Италии, Англии, Франции и Германии.