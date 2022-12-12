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16:18, 12 декабря 2022Спорт

Стал известен кандидат на пост главного тренера сборной Бразилии по футболу

UOL: итальянец Карло Анчелотти стал кандидатом на пост главного тренера сборной Бразилии

Фото: Susana Vera / Reuters

Итальянец Карло Анчелотти стал кандидатом на пост главного тренера сборной Бразилии по футболу. Об этом сообщает UOL Esporte.

По информации источника, Бразильская конфедерация футбола (CBF) хочет назначить 63-летнего специалиста для отбора на чемпионат мира-2026. Итальянец предупредил представителей CBF о том, что сможет возглавить команду только в июне 2023 года, так как намерен доработать сезон в мадридском «Реале».

Анчелотти возглавил «Реал» летом 2021 года. Его контракт рассчитан до июня 2024 года. В прошлом сезоне он выиграл с клубом чемпионат Испании и Лигу чемпионов. До этого итальянец дважды приводил к победе в Лиге чемпионов итальянский «Милан» и еще один раз — «Реал». Он является единственным тренером в истории, выигравшим чемпионаты Италии, Англии, Франции и Германии.

9 декабря главный тренер сборной Бразилии Тите объявил об уходе с поста после вылета команды с чемпионата мира-2022 в Катаре. Он руководил командой с 2016 года. Под его руководством команда выиграла Кубок Америки-2019 и дважды доходила до четвертьфиналов на чемпионатах мира, уступив Бельгии в 2018 году и Хорватии в 2022-м.

Анастасия Борисова
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