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22:45, 9 декабря 2022Спорт

Тренер сборной Бразилии объявил об уходе с поста после вылета команды с ЧМ

Тренер сборной Бразилии Тите объявил об уходе с поста после вылета команды с ЧМ-2022

Фото: Suhaib Salem / Action Images / Reuters

Тренер сборной Бразилии Тите объявил об уходе с поста после вылета команды с чемпионата мира-2022 в Катаре. Его слова с послематчевой пресс-конференции приводит издание Relevo в Twitter.

«Как я уже сказал, мой цикл закончился. Я сказал это более полутора лет назад. Я человек слова», — заявил специалист.

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61-летний специалист руководил сборной Бразилии с 2016 года. Под его руководством команда выиграла Кубок Америки-2019 и дважды доходила до четвертьфиналов на чемпионатах мира, уступив Бельгии в 2018 году и Хорватии в 2022.

9 декабря сборная Бразилии проиграла Хорватии в четвертьфинальном матче. Основное время завершилось со счетом 0:0. В дополнительное время команды забили по одному мячу. В итоге встреча завершилась в серии пенальти со счетом 2:4.

8 декабря сообщалось, что главный тренер сборной Испании по футболу Луис Энрике покинул пост после вылета команды с чемпионата мира-2022 в 1/8 финала. Вместе с ним из команды ушел весь его тренерский штаб.

Дарья Коршунова
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