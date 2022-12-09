Тренер сборной Бразилии объявил об уходе с поста после вылета команды с ЧМ

Тренер сборной Бразилии Тите объявил об уходе с поста после вылета команды с ЧМ-2022

Тренер сборной Бразилии Тите объявил об уходе с поста после вылета команды с чемпионата мира-2022 в Катаре. Его слова с послематчевой пресс-конференции приводит издание Relevo в Twitter.

«Как я уже сказал, мой цикл закончился. Я сказал это более полутора лет назад. Я человек слова», — заявил специалист.

61-летний специалист руководил сборной Бразилии с 2016 года. Под его руководством команда выиграла Кубок Америки-2019 и дважды доходила до четвертьфиналов на чемпионатах мира, уступив Бельгии в 2018 году и Хорватии в 2022.

9 декабря сборная Бразилии проиграла Хорватии в четвертьфинальном матче. Основное время завершилось со счетом 0:0. В дополнительное время команды забили по одному мячу. В итоге встреча завершилась в серии пенальти со счетом 2:4.

8 декабря сообщалось, что главный тренер сборной Испании по футболу Луис Энрике покинул пост после вылета команды с чемпионата мира-2022 в 1/8 финала. Вместе с ним из команды ушел весь его тренерский штаб.

