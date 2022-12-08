Главный тренер сборной Испании покинул пост после вылета команды с ЧМ

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике покинул пост после вылета команды с ЧМ-2022

Главный тренер сборной сборной Испании по футболу Луис Энрике покинул пост после вылета команды с чемпионата мира-2022. Об этом сообщается на сайте Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

Отмечается, что также из команды уходит весь тренерский штаб. «RFEF искренне желает Луису Энрике и его команде удачи в их будущих профессиональных проектах. Тренер заслужил любовь и восхищение сотрудников сборной и всей федерации, которая всегда будет его домом», — отмечается в заявлении организации.

Энрике возглавил сборную Испании в 2018 году после поражения от команды России в 1/8 финала мундиаля. Под его руководством испанцы дошли до полуфинала чемпионата Европы-2020, где в серии пенальти уступили сборной Италии.

6 декабря в матче 1/8 финала испанцы проиграли марокканцам и вылетели с чемпионата мира. Основное и дополнительное время встречи завершилось нулевой ничьей. Сборная Марокко оказалась сильнее в серии послематчевых пенальти — 3:0.