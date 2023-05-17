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10:17, 17 мая 2023Бывший СССР

Глава украинской разведки объяснил свои слова о покушениях на россиян

Глава разведки Украины Буданов назвал слова о покушениях на россиян порезанной версией

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов назвал свои слова о покушениях на россиян порезанной версией. Об этом он рассказал на YouTube-канале «Исландия».

Глава ГУР объяснил, что выражение преподнесли в «порезанной версии», и оно касалось только тех россиян, которые «являются военными преступниками».

Ранее Буданов, отвечая на вопрос о причастности украинских спецслужб к убийству Дарьи Дугиной, заявил, что «мы убивали и будем убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины».

Вскоре руководитель разведки также признался в причастности Украины к подрывам российских медийных лиц. «Мы достали уже многих, в том числе публичных, медийных личностей», — заявил он.

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала обещание Буданова убивать русских в любой точке мира проявлением экстремизма и терроризма, согласно общераспространенным классификациям.

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Алевтина Запольская
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