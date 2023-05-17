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19:50, 17 мая 2023Путешествия

Семь стран Европы усилят контроль на границе с Россией

МИД Финляндии: семь стран Европы усилят таможенный контроль с Россией

Фото: Arkadiusz Stankiewicz / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Семь европейских государств договорились усилить таможенный контроль на границе с Россией. Об этом сообщает МИД Финляндии, передает РИА Новости.

Речь идет о Финляндии, Латвии, Литве, Эстонии, Норвегии, Швеции и Польше. Отмечается, что данный вопрос обсуждался 15-17 мая в Хельсинки представителями вышеуказанных стран, Европейской комиссии, экспертами Бюро промышленности и безопасности США.

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В заявлении ведомства подчеркивается, что стороны собираются усилить единообразное применение таможенного контроля, активизировать сотрудничество в области применения санкций, а также расширить регулярный обмен информацией и передовым опытом.

Ранее в мае стало известно, что российские пограничники начали аннулировать визы гражданам Финляндии, которые пересекают границу, чтобы отправиться за бензином и покупками. Уточняется, что чаще всего это происходит на пропускном пункте Ваалимаа.

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Фариза Бацазова
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