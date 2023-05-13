Финнов стали лишать виз из-за поездок в Россию за бензином

Helsingin Sanomat: Россия аннулирует визы пересекающим границу из-за бензина финнам

Российские пограничники аннулируют визы гражданам Финляндии, которые пересекают границу, чтобы отправиться за бензином и покупками. Об этом пишет газета Helsingin Sanomat.

Отмечается, что чаще всего визы аннулируются на пропускном пункте Ваалимаа. По информации издания, многие путешественники, регулярно приезжающие в Россию, являются обладателями деловых виз, а не туристических. Однако посещение заправочной станции или магазина не является командировкой.

Уточняется, что у обладателей двойного гражданства проблем на границе не возникает.

В феврале финские пограничники пожаловались на российских туристов, которые продолжают приезжать в страну, несмотря на введенные ограничения. Отмечалось, что приезжающие специально на шопинг россияне обычно сразу распаковывают купленные вещи — что-то они надевают на себя, а электронику (ноутбуки или телефоны) провозят как уже используемые.