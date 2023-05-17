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15:21, 17 мая 2023Экономика

В Германии раскрыли объем замороженных российских активов

Минэкономики ФРГ: Германия к середине апреля заморозила €5,23 млрд российских активов

Фото: Unsplash

К середине апреля 2023 года правительство Германии заморозило 5,23 миллиарда евро российских активов. Об этом на брифинге представители кабинета министров ФРГ заявила спикер министерства экономики Беате Барон, ее слова приводит РИА Новости.

Ранее стало известно, что в ФРГ разрабатывают механизм использование российских активов для компенсации Киеву потерь в ходе вооруженного конфликта. Эту информацию подтвердила представитель кабинета министров страны Кристиане Хоффманн.

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Создание механизма привлечения Москвы к ответственности за украинский конфликт лидеры европейских стран обсудили на саммите Совета Европы, который стартовал 16 мая. Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о подписании политической декларации о подготовке реестра ущерба от конфликта на Украине. По его словам, это важный этап по возмещению украинской стороне убытков.

Представитель Еврокомиссии (ЕК) Кристиан Виганд заявил, что заблокированные Евросоюзом активы физлиц и компаний из России оцениваются в 24,1 миллиарда евро. По словам министра финансов США Джанет Йеллен, ведомство работает над возможными механизмами передачи замороженных российских активов Украине. США уже начали передавать Украине активы, конфискуемые у физлиц, но не могут сделать то же самое с государственными активами, отметила она.

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Вячеслав Агапов
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