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15:09, 17 мая 2023Бывший СССР

В США рассказали о целях российских военных в Киеве

CNN: ВКС России нацелились на командные центры и другие важные объекты в Киеве
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Российские военные нацелились на командные центры и другие важные объекты в Киеве. Об этом сообщает CNN со ссылкой на американского военного чиновника.

По словам собеседника телеканала, атаки Воздушно-космических сил РФ становятся все более масштабными. Он уверен, что ВКС пытаются подавить и сбить с толку украинские системы противовоздушной обороны (ПВО).

Ночью 16 мая Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли массированный удар по военным объектам в Киеве. По данным Минобороны России, в украинской столице был поражен американский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot.

На Украине удар назвали исключительным по своей плотности, во время атаки было применено максимальное количество ракет за короткий промежуток времени.

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Алевтина Запольская
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