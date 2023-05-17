Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Новак Джокович
1:2
Завершен
Хольгер Руне
Рим (м)
Краснодар
2:1
Завершен
Урал
Фонбет Кубок России|Финал. Этап 2 (Путь регионов)
Манчестер Сити
Сегодня
22:00 (Мск)
Реал Мадрид
Лига чемпионов|1/2 финала. 2-й матч
Янник Ханфман
Завтра
16:00 (Мск)
Даниил Медведев
Рим (м)
Каролина Харрикейнз
19 мая
03:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ - плей-офф|Финал - Восток. 1-й матч
21:31, 17 мая 2023Спорт

«Краснодар» вышел в финал Кубка России

«Краснодар» победил «Урал» 2:1 и вышел в финал Кубка России

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

«Краснодар» победил «Урал» в матче второго этапа финала Пути регионов Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счетом 2:1. У хозяев отличились Кайо Панталеан и Джон Кордоба. Единственный мяч гостей забил Эрик Бикфалви.

Таким образом, «Краснодар» вышел в главный финал турнира. На заключительной стадии команда сыграет с московским ЦСКА. Армейцы ранее победили «Урал» в финале Пути РПЛ Кубка России.

Финал Кубка России состоится 11 июня 2023 года. Заключительная встреча пройдет в Москве на стадионе «Лужники».

Ксения Курашкина
Обсудить
Последние новости
Глава центра «Вектор» уволен в связи с утратой доверия. Причиной мог стать роман с подчиненной
«Краснодар» вышел в финал Кубка России
Диетолог объяснила влияние чеснока и свеклы на силу женского оргазма
Рост годовой инфляции в России спрогнозировали
Минобороны сообщило об уничтожении «Кинжалом» пяти ЗРК Patriot в Киеве
Экс-советник главы Пентагона раскрыл детали ракетного удара России под Киевом
Диетолог Гинзбург раскрыл способ есть и худеть
Блогерша Нечаева опровергла претензии со стороны налоговой службы
Российский пенсионер домогался шестилетней девочки в лифте и попал под следствие
Гран-при «Формулы-1» в Италии отменили из-за смертельного наводнения
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.