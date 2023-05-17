«Краснодар» вышел в финал Кубка России

«Краснодар» победил «Урал» 2:1 и вышел в финал Кубка России

«Краснодар» победил «Урал» в матче второго этапа финала Пути регионов Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счетом 2:1. У хозяев отличились Кайо Панталеан и Джон Кордоба. Единственный мяч гостей забил Эрик Бикфалви.

Таким образом, «Краснодар» вышел в главный финал турнира. На заключительной стадии команда сыграет с московским ЦСКА. Армейцы ранее победили «Урал» в финале Пути РПЛ Кубка России.

Финал Кубка России состоится 11 июня 2023 года. Заключительная встреча пройдет в Москве на стадионе «Лужники».