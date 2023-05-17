Стало известно о решении Надаля пропустить «Ролан Гаррос»

Relevo: Рафаэль Надаль решил пропустить «Ролан Гаррос» 2023 года из-за травмы

Появилась информация, что испанский теннисист Рафаэль Надаль пропустит «Ролан Гаррос» 2023 года. Об этом сообщает Relevo.

По информации издания, спортсмена беспокоят проблемы с мышцами поясницы. Отмечается, что 18 мая Надаль проведет пресс-конференцию и объявит о своем решении. Сроки возвращения теннисиста на корт неизвестны.

3 марта стало известно, что Надаль впервые за 18 лет вылетит из топ-10 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). У него сгорели 600 рейтинговых очков, которые он получил за выход финал турнира в Индиан-Уэллсе в 2022 году. В 2023-м он не смог принять участие в турнире из-за травмы ноги, полученной на Australian Open.

36-летний Надаль — обладатель карьерного «Золотого шлема» в одиночном разряде. Он одержал 22 победы в турнирах серии, в том числе 14 раз становился чемпионом «Ролан Гаррос».