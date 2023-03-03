Надаль впервые за 18 лет вылетит из топ-10 рейтинга ATP

Испанский теннисист Рафаэль Надаль впервые с 2005 года вылетит из топ-10 рейтинга ATP

Испанский теннисист Рафаэль Надаль впервые за 18 лет вылетит из топ-10 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщает Fox Sports.

У Надаля сгорят 600 рейтинговых очков, которые он получил за выход финал турнира в Индиан-Уэллсе в 2022 году. Однако в 2023-м он не сможет принять участие в этих соревнованиях из-за травмы ноги, полученной на Australian Open, и компенсировать потерянные баллы.

Последний раз Надаль был вне десятки лучших в апреле 2005 года. Испанец является обладателем рекорда по нахождению в топ-10 рейтинга: он не покидал его на протяжении 912 недель. На данный момент он занимает в нем восьмую строчку.

Ранее Надаль высказался о возможности выступать до 40 лет. «Кажется, что это сложно. Но в то же время в 28-29 лет мне было очень трудно представить, что я буду играть в 36. Но вот играю — и занимаю высокую позицию в рейтинге, борюсь за титулы», — поделился спортсмен.

36-летний Надаль — обладатель карьерного «Золотого шлема» в одиночном разряде. Он одержал 22 победы в турнирах серии, в том числе 14 раз становился чемпионом «Ролан Гаррос».