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23:30, 12 ноября 2022Спорт

Надаль высказался о возможности выступать до 40 лет

Испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что не знает, сможет ли выступать до 40 лет

Фото: Robert Deutsch-USA TODAY Sports / Reuters

Испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о возможности выступать до 40 лет. Его слова приводит Eurosport.

«Не знаю, я не могу предсказать будущее. Кажется, что это сложно. Но в то же время в 28-29 лет мне было очень трудно представить, что я буду играть в 36. Но вот играю — и занимаю высокую позицию в рейтинге, борюсь за титулы», — заявил спортсмен. Он отметил, что будущее зависит от многих факторов, многие из которых нельзя контролировать. Надаль добавил, что хочет продолжать и наслаждаться тем, что играет каждый год.

Надаль занимает вторую строку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Он примет участие в итоговом турнире ATP 2022 года, который пройдет с 13 по 20 ноября в итальянском Турине.

Надаль — обладатель карьерного «Золотого шлема» в одиночном разряде. Он одержал 22 победы на турнирах серии, в том числе 14 раз становился чемпионом «Ролан Гаррос».

Дарья Коршунова
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