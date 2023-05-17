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11:20, 17 мая 2023Культура

Продюсер спектакля с Раппопорт и Серебряковым назвал причины отмены постановки

Спектакль с Раппопорт и Серебряковым в Екатеринбурге отменили из-за технических неполадок

Фото: Театр Маяковского

Продюсер спектакля «Эйнштейн и Маргарита» с участием российских актеров Ксении Раппопорт и Алексея Серебрякова Даниил Ерохин назвал причину отмены постановки в Екатеринбурге. Об этом он сообщил в разговоре с «Комсомольской правдой».

Организатор поспешил опровергнуть информацию о том, что спектакль не состоялся ввиду болезни артистки, заявив о том, что Раппопорт играет в московском театре. По его словам, причиной отмены выступления актеров, которое было запланировано на 18 мая во Дворце молодежи в Екатеринбурге, стали технические неполадки: часть оборудования на площадке не была готова к проведению спектакля.

«Требуемое по техническому райдеру освещение оказалось невозможным безопасно разместить на софитах», — объяснил Ерохин, добавив, что новая дата постановки в городе будет объявлена позже.

16 мая сообщалось, что в Екатеринбурге отменили спектакль с российскими актерами Алексеем Серебряковым и Ксенией Раппопорт. За два дня до выступления афиша постановки пропала со всех площадок.

В феврале тот же самый спектакль с участием актеров отменили в Санкт-Петербурге за полчаса до начала. По словам директора театра, на сцене которого должна была состояться постановка, отмена произошла по техническим причинам.

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Анастасия Астахова
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