Фитнес-тренер объяснила правила контроля похудения

Фитнес-тренер Влада Уварова рекомендовала при похудении ориентироваться на объемы тела

Фитнес-тренер Влада Уварова раскрыла правила контроля похудения. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Уварова рассказала, что не стоит ориентироваться исключительно на вес. «На него влияет то, что вы съели накануне, содержимое кишечника, вода в теле, отеки», — объяснила она.

Специалист рекомендовала при похудении также отслеживать объемы тела. «Измеряйте обхваты тела, примеряйте старые вещи: это отличный способ отследить прогресс, если вес сбивает с толку», — рассказала Уварова.

Ранее тренер Максим Лихолетов развенчал миф о потоотделении при похудении. Он заявил, что количество пота никак не влияет на потерю массы тела.