Фитнес-тренер объяснила правила контроля похудения
Фитнес-тренер Влада Уварова рекомендовала при похудении ориентироваться на объемы тела
Фитнес-тренер Влада Уварова раскрыла правила контроля похудения. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».
Уварова рассказала, что не стоит ориентироваться исключительно на вес. «На него влияет то, что вы съели накануне, содержимое кишечника, вода в теле, отеки», — объяснила она.
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Специалист рекомендовала при похудении также отслеживать объемы тела. «Измеряйте обхваты тела, примеряйте старые вещи: это отличный способ отследить прогресс, если вес сбивает с толку», — рассказала Уварова.
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