Госдума одобрила закон об обращении с бездомными животными

Дума одобрила в первом чтении законопроект об обращении с бродячими животными в регионах

Регионы смогут сами вводить порядок организации работы с бездомными животными. Соответствующий законопроект прошел первое чтение в Госдуме РФ. Об этом сообщается на сайте нижней палаты.

Согласно представленному инициативной группой проекту закона, правила обращения с бесхозными животными на территории конкретного региона будут определяться губернаторами с учетом позиции граждан и обстоятельств. В определенных случаях могут не действовать федеральные нормы об отлове животных и помещении их в приюты.

Власти на местах смогут определять политику в этой сфере «с учетом географической, климатической, социально-экономической и иной специфики региона». Сейчас перечень мероприятий при обращении с бродячими животными определяется на федеральном уровне.

Участие в голосовании приняли 350 депутатов из 450. 310 из них поддержали законопроект, девять воздержались, 31 проголосовал против. Таким образом, документ в первом чтении поддержали 68,9 процента членов нижней палаты.

Правительство поддержало законопроект, отметив, что принятие данных мер необходимо в связи с неблагоприятной обстановкой в некоторых регионах. При этом терминов «усыпление» и «отстрел» в поправках не содержится.

Ситуация с бездомными животными в последнее время усугубилась в некоторых районах. 16 апреля стая бродячих собак напала на ребенка в Оренбурге. Мальчик гулял около своего дома в Промышленном районе города, как на него набросились. От полученных травм он скончался на месте. После случившегося губернатор Оренбургской области Денис Паслер призвал изменить закон об отлове бездомных животных.

Позже жертвой собак стал ученика первого класса возле города Певек на Чукотке. Мальчика удалось спасти случайным прохожим. В Усолье-Сибирском Иркутской области стая собак насмерть загрызла пенсионера.