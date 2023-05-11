Стая собак напала на первоклассника в российском регионе

Возле чукотского Певека на ученика первого класса напала стая собак

Стая бродячих собак напала на ученика первого класса возле города Певек на Чукотке. Об этом сообщил глава городского округа Иван Леюшкин в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел за пределами города. Семилетнего ребенка, который находился на улице без присмотра взрослых, спасли случайные прохожие. Они же доставили его в больницу. В настоящее время школьник находится под наблюдением врачей, ему оказывается медицинская и психологическая помощь.

«Ребенок продолжает лечение, чувствует себя хорошо, его жизни ничего не угрожает», — отметил Леюшкин.

Также глава городского округа сообщил, что сотрудники ветеринарной станции пытаются поймать стаю, но пока им это не удалось. Глава Певека призвал местных жителей контролировать места прогулок своих детей и запретить им находиться без взрослых за пределами города.

Региональное СУСК сообщило, что начало проверку. По данным следствия, на теле мальчика имеются множественные укусы. В ходе проверки будет дана оценка действиям ответственных за обращение с бездомными животными должностных лиц.

16 апреля стая бродячих собак напала на ребенка в Оренбурге. Мальчик гулял около своего дома в Промышленном районе города, как на него набросились бродячие животные. От полученных травм он скончался на месте. После случившегося губернатор Оренбургской области Денис Паслер призвал изменить закон об отлове бездомных животных.