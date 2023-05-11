Стая собак напала на первоклассника в российском регионе
Стая бродячих собак напала на ученика первого класса возле города Певек на Чукотке. Об этом сообщил глава городского округа Иван Леюшкин в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел за пределами города. Семилетнего ребенка, который находился на улице без присмотра взрослых, спасли случайные прохожие. Они же доставили его в больницу. В настоящее время школьник находится под наблюдением врачей, ему оказывается медицинская и психологическая помощь.
«Ребенок продолжает лечение, чувствует себя хорошо, его жизни ничего не угрожает», — отметил Леюшкин.
Также глава городского округа сообщил, что сотрудники ветеринарной станции пытаются поймать стаю, но пока им это не удалось. Глава Певека призвал местных жителей контролировать места прогулок своих детей и запретить им находиться без взрослых за пределами города.
Региональное СУСК сообщило, что начало проверку. По данным следствия, на теле мальчика имеются множественные укусы. В ходе проверки будет дана оценка действиям ответственных за обращение с бездомными животными должностных лиц.
16 апреля стая бродячих собак напала на ребенка в Оренбурге. Мальчик гулял около своего дома в Промышленном районе города, как на него набросились бродячие животные. От полученных травм он скончался на месте. После случившегося губернатор Оренбургской области Денис Паслер призвал изменить закон об отлове бездомных животных.