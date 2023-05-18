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19:09, 18 мая 2023Россия

Чаек назвали причиной введения карантина по птичьему гриппу в Москве

Mash: карантин по птичьему гриппу в Москве ввели из-за чаек на Борисовских прудах

Фото: Tarpit Grover / Unsplash

Карантин по птичьему гриппу в ряде районов Москвы объявили из-за чаек, найденных на Борисовских прудах. Эту причину назвал Telegram-канал Mash.

По информации автора поста, Федеральный центр охраны здоровья изучил найденные на водоеме тушки птиц и выявил случаи заболевания высокопатогенным гриппом. Накануне было проведено заседание противоэпизоотической комиссии, которая решила, что места, где обнаружили зараженных птиц, будут считаться зонами потенциального распространения вируса.

Как пишет канал, также были обследованы крупные птицеводческие предприятия Московского региона. Руководители мест, где выявили нарушения, получили предостережения.

Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с «Лентой.ру» назвал птичий грипп не опасным для жителей Москвы. По его словам, карантин в нескольких районах Москвы введен для того, чтобы сократить вымирание птиц. «Пугаться и шарахаться никому не надо, если у них нет птиц и они не фермеры-птичники», — подчеркнул медик.

18 мая мэр Москвы Сергей Собянин ввел карантин в 16 районах города. Эпизоотическим очагом вируса является Борисовский пруд. На период карантина в 11 районах столицы будут запрещены ввоз и вывоз птиц и инкубационного яйца, заготовка и вывоз кормов для птиц, проведение сельскохозяйственных ярмарок. Кроме того, гражданам временно запретят посещать очаги распространения вируса — западную часть Борисовского пруда и участок рядом с Бесединским шоссе, между домами 15 и 17с13.

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Константин Лысяков
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