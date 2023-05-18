Иммунолог высказался об опасности птичьего гриппа для людей

Иммунолог Жемчугов назвал птичий грипп не опасным для жителей Москвы

Вспышка птичьего гриппа на территории Москвы не опасна для жителей столицы. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов. Он оценил вероятность распространения заболевания среди людей.

Специалист предположил, что карантин в нескольких районах Москвы введен для того, чтобы сократить вымирание птиц.

Для людей не опасно. Пугаться и шарахаться никому не надо, если у них нет птиц и они не фермеры-птичники Владислав Жемчугов врач-иммунолог

«Это страшно для птиц. Опасно для всех птиц, начиная от домашних попугайчиков до птичников, где миллионы птиц. Карантин — это для них. Будут запрещены все птичьи рынки, обмен и продажа птиц будут запрещены», — отметил он.

18 мая мэр Москвы Сергей Собянин ввел карантин в 16 районах города, следует из двух соответствующих распоряжений на сайте правительства Москвы. Причиной ограничений стали случаи заражения диких птиц в Орехово-Борисово и Братеево.

В зоне риска проведут карантинные мероприятия. В список вошли Братеево, Зябликово, Капотня, Марьино, Люблино, Печатники, Нагатинский затон, Нагатино-Садовники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное и Западное, Орехово-Борисово Северное и Южное, Чертаново Северное и Центральное.

Гражданам временно запретят посещать очаги распространения вируса — западную часть Борисовского пруда и участок рядом с Бесединским шоссе, между домами 15 и 17с13. В зоне карантина также будет нельзя перевозить птиц, лечить больных особей, проводить мероприятия с пернатыми.

В Роспотребнадзоре отметили, что рисков для жизни и здоровья жителей столицы нет. В ведомстве сообщили, что случаев инфицирования людей птичьим гриппом на территории столицы не зафиксировано. «Ситуация по зоонозным инфекциям на территории России находится на постоянном контроле Роспотребнадзора», — говорится в сообщении.