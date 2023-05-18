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17:59, 18 мая 2023Россия

Иммунолог высказался об опасности птичьего гриппа для людей

Иммунолог Жемчугов назвал птичий грипп не опасным для жителей Москвы

Фото: Cassiano Psomas / Unsplash

Вспышка птичьего гриппа на территории Москвы не опасна для жителей столицы. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов. Он оценил вероятность распространения заболевания среди людей.

Специалист предположил, что карантин в нескольких районах Москвы введен для того, чтобы сократить вымирание птиц.

Для людей не опасно. Пугаться и шарахаться никому не надо, если у них нет птиц и они не фермеры-птичники

Владислав Жемчуговврач-иммунолог

«Это страшно для птиц. Опасно для всех птиц, начиная от домашних попугайчиков до птичников, где миллионы птиц. Карантин — это для них. Будут запрещены все птичьи рынки, обмен и продажа птиц будут запрещены», — отметил он.

18 мая мэр Москвы Сергей Собянин ввел карантин в 16 районах города, следует из двух соответствующих распоряжений на сайте правительства Москвы. Причиной ограничений стали случаи заражения диких птиц в Орехово-Борисово и Братеево.

В зоне риска проведут карантинные мероприятия. В список вошли Братеево, Зябликово, Капотня, Марьино, Люблино, Печатники, Нагатинский затон, Нагатино-Садовники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное и Западное, Орехово-Борисово Северное и Южное, Чертаново Северное и Центральное.

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Гражданам временно запретят посещать очаги распространения вируса — западную часть Борисовского пруда и участок рядом с Бесединским шоссе, между домами 15 и 17с13. В зоне карантина также будет нельзя перевозить птиц, лечить больных особей, проводить мероприятия с пернатыми.

В Роспотребнадзоре отметили, что рисков для жизни и здоровья жителей столицы нет. В ведомстве сообщили, что случаев инфицирования людей птичьим гриппом на территории столицы не зафиксировано. «Ситуация по зоонозным инфекциям на территории России находится на постоянном контроле Роспотребнадзора», — говорится в сообщении.

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Мария Сметанина
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