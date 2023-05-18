Роспотребнадзор оценил опасность птичьего гриппа после ввода карантина в Москве

Роспотребнадзор заявил об отсутствии рисков для здоровья москвичей из-за птичьего гриппа

Рисков для жизни и здоровья жителей Москвы в связи распространением птичьего гриппа нет. Так ситуацию оценили в Роспотребнадзоре, соответствующий комментарий ведомства поступил в распоряжение «Ленты.ру».

В ведомстве отметили, что случаи инфицирования людей птичьим гриппом на территории столицы отсутствуют. «Ситуация по зоонозным инфекциям на территории России находится на постоянном контроле Роспотребнадзора», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в ряде районов Москвы — Братеево, Капотня, Марьино, Люблино, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное, Орехово-Борисово Северное и Южное, а также Зябликово — объявили карантин из-за птичьего гриппа. Соответствующее распоряжение подписал мэр Сергей Собянин.

В январе 2022 года очаг птичьего гриппа был выявлен в парке Горького в центре Москвы. Тогда карантин объявили в 20 районах города.