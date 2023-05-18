Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:00, 18 мая 2023Россия

Роспотребнадзор оценил опасность птичьего гриппа после ввода карантина в Москве

Роспотребнадзор заявил об отсутствии рисков для здоровья москвичей из-за птичьего гриппа

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Рисков для жизни и здоровья жителей Москвы в связи распространением птичьего гриппа нет. Так ситуацию оценили в Роспотребнадзоре, соответствующий комментарий ведомства поступил в распоряжение «Ленты.ру».

В ведомстве отметили, что случаи инфицирования людей птичьим гриппом на территории столицы отсутствуют. «Ситуация по зоонозным инфекциям на территории России находится на постоянном контроле Роспотребнадзора», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в ряде районов Москвы — Братеево, Капотня, Марьино, Люблино, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное, Орехово-Борисово Северное и Южное, а также Зябликово — объявили карантин из-за птичьего гриппа. Соответствующее распоряжение подписал мэр Сергей Собянин.

В январе 2022 года очаг птичьего гриппа был выявлен в парке Горького в центре Москвы. Тогда карантин объявили в 20 районах города.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Россия напомнила о необходимости снятия санкций с удобрений и продовольствия
Российский стоматолог назвала причину гниения зубов Джонни Деппа
Звезда «Уральских пельменей» высказался о погибшем в зоне спецоперации авторе
Названы сроки выпуска недорогого VR-шлема Apple
Стало известно о планах Костомарова работать после небольшого «тюнинга»
Бывшего возлюбленного Волочковой арестовали за избиение жены
Япония и США договорились о дальнейших санкциях против России
На Бориса Гребенщикова составили протокол о дискредитации армии России
На Украине сообщили об отсутствии конкретики по мирному саммиту
В МИД заявили о готовности России помочь турецким судам выйти из портов Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.