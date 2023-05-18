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08:47, 18 мая 2023Мир

Бежавший в Норвегию командир ЧВК «Вагнер» заявил о желании вернуться в Россию

Бежавший в Норвегию командир ЧВК «Вагнер» Медведев заявил о желании вернуться в Россию

Фото: Gwladys Fouche / Reuters

Бежавший в Норвегию командир частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Андрей Медведев желает вернуться в Россию, хотя считает, что это может быть опасно для его жизни. Об этом сообщает Reuters.

«Недавно я решил, что готов вернуться в Российскую Федерацию. Я обратился в посольство России в Осло за помощью, чтобы облегчить мое возвращение», — заявил Медведев в одном из пяти коротких видеороликов, размещенных на YouTube, добавив, что он принял данное решение самостоятельно.

13 января пограничники и полицейские Норвегии задержали мужчину, который, как утверждается, незаконно пересек границу с Россией в районе Скройтнеса. Впоследствии он подал прошение о предоставлении убежища в стране.

Участник ЧВК «Вагнер» Андрей Медведев рассказал о побеге под пулями из зоны специальной военной операции в Норвегию. До этого его работу в компании подтвердил основатель группы Евгений Пригожин.

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Виктория Кондратьева
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