Цены на газ в Европе упали до минимума почти за два года

Цены на газ в Европе упали ниже 350 долларов за тысячу кубометров впервые с июня 2021 года

В ходе торгов на лондонской бирже ICE в четверг, 18 мая, стоимость июньских фьючерсов на газ по индексу крупнейшего в Европе хаба TTF опускалась ниже 350 долларов за тысячу кубометров, что стало минимумом почти за два года, свидетельствуют данные площадки.

На минимуме она доходила до 346 долларов, по состоянию на 11:30 по московскому времени цена скорректировалась до 354 долларов. В последний раз на таких уровнях стоимость газа находилась в июне 2021 года.

На фоне снижения зависимости Европы от российских энергоносителей стоимость газа в регионе падает с сентября прошлого года. В момент остановки поставок по «Северному потоку» цена доходила до 3,5 тысячи долларов за тысячу кубометров, так что с тех пор топливо подешевело в десять раз.

Эксперты отмечают, что в настоящее время заполненность газовых хранилищ в Европе находится на рекордных уровнях, при этом мировая конъюнктура благоприятствует для закупок топлива. При этом в регионе впервые в истории стартовали совместные закупки газа, что, как ожидают чиновники, позволит сгладить колебания цен, наблюдавшиеся в прошлые годы.

Накануне президент России Владимир Путин объяснил сокращение добычи газа необходимостью поддерживать мировую конъюнктуру. По его словам, правительство исходило из одного уровня цен, но те «немножечко припали». Тем не менее глава государства уверен, что ситуация остается абсолютно стабильной.