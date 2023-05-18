Эксперт раскрыла правильную технику выполнения эффективного упражнения от отеков

Эксперт Сауткина раскрыла правильную технику выполнения лимфодренажных прыжков от отеков

Эксперт по рационализации здорового образа жизни Елизавета Сауткина рассказала о пользе лимфодренажных прыжков. Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

«Многие сталкиваются с такой проблемой, как отеки, особенно по утрам, и лимфодренажные прыжки могут стать подспорьем в борьбе с неприятными симптомами», — заявила она и раскрыла правильную технику их выполнения.

Сауткина объяснила, что нужно, сжав челюсти, подняться на носки так, чтобы пятки оказались в сантиметре от пола, а затем резко опуститься. Она отметила, что при движении вниз должен происходить небольшой удар, как при ходьбе. Выполнять прыжки нужно не чаще одного раза в секунду. Упражнения выполняется в два подхода по 30 раз с перерывом в пять-десять секунд.

Ранее тренер Анастасия Малявина назвала простые упражнения от отеков для утренней зарядки. Специалист рекомендовала делать массаж стоп и ключиц, а также выполнять разминку диафрагмы.