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18:07, 18 мая 2023Силовые структуры

Пострадавшего при покушении врио главы МВД ЛНР перевезли на лечение в Москву

Врио главы МВД ЛНР Корнета, пострадавшего при покушении, перевезли в госпиталь Москвы
СюжетВзрыв в Луганске

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Временно исполняющего обязанности (врио) главы МВД Луганской народной республики (ЛНР) Игоря Корнета, на которого было совершено покушение, перевезли для лечения в московский госпиталь. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным канала, генерал-майор получил множественные осколочные ранения, однако жизненно важные органы задеты не были. В настоящее время его поместили в госпиталь в Коммунарке. Состояние Корнета не вызывает опасений.

Покушение на генерал-майора было совершено 15 мая в центре Луганска. При взрыве Корнет получил тяжелое ранение и был госпитализирован. В больнице ему провели сложную операцию, после чего ввели в искусственную кому для стабилизации организма.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко назвал взрыв терактом.

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Илона Палей
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