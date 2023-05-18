Пострадавшего при покушении врио главы МВД ЛНР перевезли на лечение в Москву

Врио главы МВД ЛНР Корнета, пострадавшего при покушении, перевезли в госпиталь Москвы

Временно исполняющего обязанности (врио) главы МВД Луганской народной республики (ЛНР) Игоря Корнета, на которого было совершено покушение, перевезли для лечения в московский госпиталь. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным канала, генерал-майор получил множественные осколочные ранения, однако жизненно важные органы задеты не были. В настоящее время его поместили в госпиталь в Коммунарке. Состояние Корнета не вызывает опасений.

Покушение на генерал-майора было совершено 15 мая в центре Луганска. При взрыве Корнет получил тяжелое ранение и был госпитализирован. В больнице ему провели сложную операцию, после чего ввели в искусственную кому для стабилизации организма.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко назвал взрыв терактом.