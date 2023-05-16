Раскрыто состояние раненного после покушения главы МВД ЛНР

Полковник Киселев: врио главы МВД ЛНР Корнет находится в искусственной коме после ранения

Временно исполняющий обязанности (врио) главы МВД Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Корнет находится в искусственной коме, врачи сделали все возможное. Об этом ТАСС заявил его бывший советник полковник Виталий Киселев, раскрыв состояние пострадавшего.

По его словам, после сложной операции генерал-лейтенант введен в искусственную кому для стабилизации организма. Медики оценивают состояние Корнета как стабильное, его организму дана возможность восстановиться.

Киселев отметил, что раньше при таких тяжелых ранениях шансы выжить оценивались 50 на 50.

Покушение на врио главы МВД республики было совершено днем 15 мая в центре Луганска около местной телерадиокомпании. Полицейский получил тяжелое ранение при взрыве, также пострадали шесть человек, в том числе охранники Корнета.

Генерал-майор полиции Корнет руководит МВД ЛНР с 2014 года. После вхождения республики в состав России он стал врио министра.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко назвал взрыв терактом.