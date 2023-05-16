Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:27, 16 мая 2023Силовые структуры

Раскрыто состояние раненного после покушения главы МВД ЛНР

Полковник Киселев: врио главы МВД ЛНР Корнет находится в искусственной коме после ранения
СюжетВзрыв в Луганске:

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Временно исполняющий обязанности (врио) главы МВД Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Корнет находится в искусственной коме, врачи сделали все возможное. Об этом ТАСС заявил его бывший советник полковник Виталий Киселев, раскрыв состояние пострадавшего.

По его словам, после сложной операции генерал-лейтенант введен в искусственную кому для стабилизации организма. Медики оценивают состояние Корнета как стабильное, его организму дана возможность восстановиться.

Киселев отметил, что раньше при таких тяжелых ранениях шансы выжить оценивались 50 на 50.

Покушение на врио главы МВД республики было совершено днем 15 мая в центре Луганска около местной телерадиокомпании. Полицейский получил тяжелое ранение при взрыве, также пострадали шесть человек, в том числе охранники Корнета.

Генерал-майор полиции Корнет руководит МВД ЛНР с 2014 года. После вхождения республики в состав России он стал врио министра.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко назвал взрыв терактом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
В Кремле ответили на заявление о сбитых гиперзвуковых ракетах «Кинжал»
Казахстан сообщил о переговорах по поставкам российского газа в Китай
Раскрыты причины отказа Зеленскому в выступлении на Евровидении
В Подмосковье женщина донесла на питомник растений из-за украинских яблонь
Медведев анонсировал увеличение выпуска военной техники после денонсации ДОВСЕ
Турчак заявил о создании стандарта мер поддержки участников СВО и их семей
Тренер раскрыл секрет «алмазных» отжиманий
Мавзолей Ленина снова открылся для посетителей в Москве
Одна из электростанций на Украине получила повреждения
В Кремле прокомментировали доклад о невмешательстве России в выборы в США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.