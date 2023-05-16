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14:02, 16 мая 2023Силовые структуры

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавшего после покушения главы МВД ЛНР

Минздрав: врио главы МВД ЛНР Корнет в тяжелом состоянии, но его жизни ничего не угрожает
СюжетВзрыв в Луганске:
Начало событий в новости Раскрыто состояние раненного после покушения главы МВД ЛНР

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Временно исполняющий обязанности (врио) главы МВД Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Корнет находится в тяжелом состоянии после покушения, но его жизни ничего не угрожает. Об этом ТАСС сообщила министр здравоохранения республики Наталия Пащенко

Пострадавший пришел в сознание после искусственной комы, в которую он был введен врачами. Он перенес сложную операцию.

Ранее 16 мая полковник Виталий Киселев сообщил о стабильном состоянии генерал-лейтенанта.

Покушение на врио главы МВД республики было совершено днем 15 мая в центре Луганска около местной телерадиокомпании. Полицейский получил тяжелое ранение при взрыве, также пострадали шесть человек, в том числе охранники Корнета.

Генерал-майор полиции Корнет руководит МВД ЛНР с 2014 года. После вхождения республики в состав России он стал врио министра.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко назвал взрыв терактом.

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Любовь Ширижик
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