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12:02, 18 мая 2023Силовые структуры

Доцента МГУ задержали после обыска по делу бывшего депутата Госдумы Пономарева

Адвокат: правоохранители задержали доцента МГУ Лобанова по делу экс-депутата Пономарева
Илья Пономарев

Илья Пономарев. Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

Правоохранительные органы задержали доцента механико-математического факультета МГУ имени Ломоносова Михаила Лобанова по делу бывшего депутата Госдумы Илья Пономарева (включен в реестр иноагентов и перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга). Об этом ТАСС сообщила адвокат Татьяна Окушко.

По ее словам, Лобанова задержали после проведения обыска в его квартире. Силовики посадили доцента в машину и увезли. Адвокат добавила, что ей пока неизвестно, куда именно будет доставлен Лобанов и его процессуальный статус.

В ходе обыска он написал в своем Telegram-канале, что не имеет отношения к Пономареву, а следователи лишь используют дело в отношении бывшего депутата как формальный повод для обыска в его квартире.

Ранее 18 мая сообщалось, что в пяти регионах России проходят обыски у сотрудников «Съезда народных депутатов» (Kongres Deputowanych Ludowych; организация признана нежелательной на территории РФ). Оперативные мероприятия проводятся в домах членов партии «Яблоко» Галины Фильченко и Нодари Хананашвили, а также Лобанова.

Организация, о которой идет речь, была создана в 2022 году в Польше. Деятельность ее сторонников с целью насильственного захвата власти в России угрожает конституционному строю и безопасности страны, отмечали ранее в Генпрокуратуре России. Руководителями «Съезда народных депутатов» являются бывшие депутаты Госдумы Пономарев и Геннадий Гудков (включен Минюстом в реестр иноагентов), а также экс-адвокат Марк Фейгин (включен Минюстом в реестр иноагентов).

Они выступают с сепаратистскими лозунгами. В настоящее время все трое проживают за пределами России.

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Любовь Ширижик
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