В России прошли обыски у сторонников Ильи Пономарева

В пяти регионах России проходят обыски у сотрудников «Съезда народных депутатов»

В пяти регионах России проходят обыски у сотрудников «Съезда народных депутатов» (Kongres Deputowanych Ludowych) (организация признана нежелательной на территории РФ). Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, оперативные мероприятия проводятся в доме членов партии «Яблоко» Галины Фильченко и Нодари Хананашвили и в жилище доцента МГУ Михаила Лобанова.

Организация, о которой идет речь, была создана в 2022 году в Польше. Деятельность ее сторонников с целью насильственного захвата власти в России угрожает конституционному строю и безопасности страны, отмечали ранее в Генпрокуратуре России. Руководителями «Съезда народных депутатов» являются бывшие депутаты Госдумы Илья Пономарев (включен в реестр иноагентов и перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) и Геннадий Гудков (включен Минюстом в реестр иноагентов), а также экс-адвокат Марк Фейгин (включен Минюстом в реестр иноагентов).

Они выступают с сепаратистскими лозунгами. В настоящее время все трое проживают за пределами России.

