Диплом главы российского биатлона признали недействительным

Суд Екатеринбурга признал недействительным диплом президента СБР Виктора Майгурова

Кировский суд Екатеринбурга признал недействительным диплом президента Союза биатлонистов России (СБР) Виктора Майгурова, полученный в Уральском институте коммерции и права. Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника, иск был подан прокурором Кировского района в защиту интересов Российской Федерации. Отмечается, что суд постановил уничтожить диплом 54-летнего Майгурова по специальности «Юриспруденция», полученный им в 2001 году.

В июне 2022 года председатель совета СБР Александр Еслев подал жалобу на Майгурова в прокуратуру, заявив, что тот злоупотребляет служебным положением, а также занимается незаконной деятельностью в части распределения финансовых ресурсов. Глава российского биатлона опроверг обвинения в свой адрес.

Майгуров возглавляет СБР с 2020 года. В октябре 2022 года он был переизбран на новый срок.