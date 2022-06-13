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Спорт

Глава СБР отреагировал на поданную на него в прокуратуру жалобу

Глава СБР Майгуров заявил, что подаст иск против подписавших жалобу на него в прокуратуру

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров отреагировал на поданную на него в Генеральную прокуратуру РФ жалобу. Его слова приводит ТАСС.

«Если гуляющий в интернете скриншот заявления в прокуратуру действительно является официальным документом, а не предвыборной уткой, могу заявить со всей ответственностью — я подам встречный иск о защите чести и достоинства к каждому подписавшему это "заявление"», — заявил Майгуров.

Ранее 13 июня сообщалось, что председатель совета СБР Александр Еслев подал жалобу на Майгурова в прокуратуру . «В действиях Майгурова присутствуют признаки злоупотребления служебным положением, самоуправства, незаконной деятельности в части распределения финансовых ресурсов, нецелевого расходования средств, утверждения финансовых документов», — говорится в заявлении.

23 июня пройдут выборы президента СБР. Помимо Майгурова, который возглавляет организацию с июля 2020 года, на пост претендует вице-президент Алексей Нуждов.

Дарья Коршунова
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