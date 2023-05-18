Озвучен наиболее опасный вид вредных частиц в загрязненном воздухе

Ультрадисперсные частицы оказались наиболее опасными загрязнителями воздуха

Ученые из Института эпидемиологии при объединении имени Гельмгольца в Мюнхене озвучили наиболее опасный вид вредных мелкодисперсных частиц в загрязненном воздухе. Выводы работы опубликованы в журнале American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

В ходе восьмилетнего исследования, которое проходило с 2010 по 2017 год в трех городах, специалисты измеряли качество воздуха. Оказалось, что у людей, подверженных воздействию ультрадисперсных частиц, риск смерти был значительно выше в течение пяти-семи дней после вдыхания загрязненного воздуха. Ультрадисперсные частицы — это наименьший размер частиц, загрязняющих воздух. Диаметром они не превышают 0,1 микромикрона.

В частности, при увеличении концентрации на 3223 частицы на кубический сантиметр вероятность гибели от респираторных заболеваний увеличилась на 4,46 процента. Причем такие результаты сохранялись независимо от влияния других твердых загрязнителей воздуха (например, PM 2,5).

Авторы считают, что специалистам необходимо сосредоточить мониторинг качества воздуха и оценку риска для здоровья населения не только на более крупных, но и на ультрадисперсных частицах, а также на концентрации газов.

В апреле сотрудники Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Чана доказали связь вдыхания мелкодисперсных частиц и риска развития деменции. На каждые два микрограмма вещества риск нейродегенеративного заболевания возрастает на 17 процентов.

