Названа причина схода грузового поезда в Крыму

Крымская железная дорога: грузовой поезд сошел с рельсов из-за вмешательства посторонних

Сход грузового поезда в Крыму произошел из-за вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта. Такую причину случившегося назвала пресс-служба Крымской железной дороги в Telegram.

По данным предприятия, инцидент не представляет угрозы для экологии. «Движение пригородных поездов временно приостановлено. (...) На месте работают специалисты, направлены восстановительные поезда», — говорится в сообщении.

В четверг, 18 мая, стало известно о сходе пяти вагонов с зерном с рельсов. Предварительно, это произошло из-за взрыва на железнодорожных путях в Симферопольском районе, который прогремел около 8:20 утра рядом с Бахчисараем.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в результате инцидента никто не пострадал. Он также пообещал, что для пассажиров организуют трансфер автобусами.

