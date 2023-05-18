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09:29, 18 мая 2023Россия

Названа причина схода грузового поезда в Крыму

Крымская железная дорога: грузовой поезд сошел с рельсов из-за вмешательства посторонних

Фото: Telegram-канал «Крым 24 |Z| Все новости Крыма»

Сход грузового поезда в Крыму произошел из-за вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта. Такую причину случившегося назвала пресс-служба Крымской железной дороги в Telegram.

По данным предприятия, инцидент не представляет угрозы для экологии. «Движение пригородных поездов временно приостановлено. (...) На месте работают специалисты, направлены восстановительные поезда», — говорится в сообщении.

В четверг, 18 мая, стало известно о сходе пяти вагонов с зерном с рельсов. Предварительно, это произошло из-за взрыва на железнодорожных путях в Симферопольском районе, который прогремел около 8:20 утра рядом с Бахчисараем.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в результате инцидента никто не пострадал. Он также пообещал, что для пассажиров организуют трансфер автобусами.

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Варвара Кошечкина
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