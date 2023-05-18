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11:53, 18 мая 2023Мир

Самолет Зеленского остался без сопровождения истребителей НАТО над Австрией

Самолет президента Украины Зеленского остался без сопровождения истребителей над Австрией

Фото: Julien De Rosa

Самолет, на борту которого находился президент Украины Владимир Зеленский, остался без сопровождения истребителей НАТО, когда пролетал над территорией Австрии. Об этом заявил официальный представитель Вооруженных сил страны Михаэль Бауэр, его слова приводит Puls 24.

«Ни немецкие, ни итальянские [многоцелевые истребители четвертого поколения] Eurofighter не летали над территорией Австрии», — сообщил он.

Отмечается, что Зеленскому пришлось пересечь Австрию без сопровождения, так как в вопросе украинского кризиса государство придерживается политики нейтралитета. По информации телеканала, полет над территорией страны занял всего несколько секунд.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Зеленский отправился в Европу, чтобы «собрать оружие для контрнаступления».

13 мая украинский лидер посетил Рим и Ватикан, где провел ряд встреч — с президентом Италии Серджо Маттареллой, премьер-министром страны Джорджей Мелони, а также с Папой Римским.

14 мая он побывал в Берлине, где встретился со своим коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером, а после — с канцлером Олафом Шольцем.

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Варвара Кошечкина
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