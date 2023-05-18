Дочь Брюса Уиллиса пожаловалась на обидные комментарии о ее весе

Дочь Брюса Уиллиса пожаловалась на сообщения подписчика, пять раз обозвавшего ее толстой

Младшая дочь американских актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур Таллула Уиллис пожаловалась на бодишейминг. На пост знаменитости в социальной сети Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) обратило внимание издание People.

29-летняя Таллула, которая с юных лет борется с расстройством пищевого поведения и алкогольной зависимостью, опубликовала скриншоты сообщений с обидными комментариями подписчика о ее весе. Судя по снимкам, за месяц мужчина пять раз написал девушке, что она толстая.

«Я думаю, важно поделиться этим. Такое случается, случается с выздоравливающим человеком, который честно признался в своей болезни и каждый день старается найти безопасность и дом внутри своего тела», — написала героиня публикации под снимком.

Деми Мур поддержала дочь в комментариях, написав, что гордится ею. «Люди часто просто транслируют свои страхи. Будь собой в любых формах и сохраняй свой великолепный, нежный свет», — написала актриса. Слова поддержки и сочувствия также высказали сестра Таллулы Скаут Уиллис и жена Брюса Уиллиса Эмма Хеминг.

Ранее стало известно, что у Брюса Уиллиса и Деми Мур родилась первая внучка. Старшая дочь звездных родителей Румер Уиллис назвала новорожденную Луэтта Айсли Томас Уиллис.