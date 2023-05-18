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22:43, 18 мая 2023Спорт

Трусова рассказала о шокировавшем американцев поступке

Фигуристка Александра Трусова рассказала об отдыхе с семьей в парке аттракционов в Орландо

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российская фигуристка Александра Трусова в интервью YouTube-каналу «Есть история» рассказала о шокировавшем американцев поступке.

Спортсменка вспомнила, как отдыхала с семьей в парке аттракционов в Орландо. «Начался ливень, и единственные пять человек, кто остались, — это наша семья. Все работники были в шоке — парк они не закрыли, а мы не ушли», — поделилась подробностями она.

В минувшем сезоне 18-летняя Трусова пропустила чемпионат России и финал Гран-при страны. Причиной стали проблемы со здоровьем.

Трусова — первая в истории женского одиночного катания исполнительница четверного сальхова, тулупа и лутца в рамках официальных соревнований. На Олимпийских играх-2022 в Пекине она завоевала серебро и установила историческое достижение, прыгнув пять четверных прыжков в произвольной программе. На счету фигуристки также бронза чемпионата мира и две бронзовые медали первенства Европы.

Анастасия Борисова
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