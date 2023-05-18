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11:41, 18 мая 2023Наука и техника

В США оценили модернизацию российского «Ярса»

The Drive: ракеты модернизированного российского «Ярса» станет труднее перехватить

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) модернизированного российского боевого ракетного комплекса (БРК) «Ярс» станет труднее перехватывать. С такой оценкой выступил обозреватель американского издания The Drive Томас Ньюдик.

Автор публикации обратил внимание на пост в Telegram-канале MilitaryRussia, в котором утверждается, что Московский институт теплотехники (МИТ) ведет подготовку к серийному выпуску БРК «Ярс-М», оснащенных блоками индивидуального разведения (БИР).

«Ожидается, что изменения значительно усложнят противнику отслеживание и перехват оружия, а также повысят его точность и общие возможности. Хотя боеголовки такого типа уже были испытаны Россией в прошлом, последние данные свидетельствуют о том, что страна готова начать серийное производство этих ракет, которые первоначально будут смонтированы на мобильных пусковых установках», — говорится в публикации The Drive.

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В апреле Минобороны России сообщило, что учения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) с подвижными грунтовыми ракетными комплексами (ПГРК) «Ярс» завершены.

В ноябре редактор портала MilitaryRussia Дмитрий Корнев заявил, что стратегический ракетный комплекс «Ярс» может полностью уничтожить небольшой город.

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Иван Потапов
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