Патрушев заявил о попытках украинских диверсантов активнее действовать в России

Патрушев: украинские диверсанты и разведка пытаются активнее действовать в России

Украинские разведывательно-диверсионные группы и разведка, а также международные террористические организации и экстремистские структуры пытаются активнее действовать на территории России. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, его слова приводит РИА Новости.

По словам Патрушева, их активизация требует обсуждения вопросов безопасности на критически важных объектах и в местах скопления людей. Секретарь Совбеза предложил обсудить дополнительные меры антитеррористической защищенности в субъектах Северо-Западного федерального округа.

Ранее Патрушев заявил о координации США убийства военного корреспондента Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин) и подрыва машины писателя Захара Прилепина.