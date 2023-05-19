Российские банки попросили доступ к реестру электронных повесток

РБК: российские банки попросили у Минобороны доступ к реестру электронных повесток

Российские банки попросили дать им доступ к реестру электронных повесток, чтобы выполнять нормы недавно принятого закона и отказывать в кредитах уклонистам. Об этом сообщает РБК.

Национальный совет финансового рынка (НСФР) обратился с запросами в Министерство обороны и Центробанк. Председатель НСФР Андрей Емелин также рассказал, что обращение будет направлено в Минцифры, которое отвечает за создание реестра военнообязанных.

Он отметил, что для банков стало открытием то, что они будут причастны к исполнению новых норм, поскольку поправки были внесены в закон «О воинской обязанности», а не в профильный закон «О банках и банковской деятельности».

Емелин отметил, что финансовые организации обеспокоены не только вопросами доступа к новым реестрам, но и тем, как корректно отказывать в кредитах уклонистам.

«Эти временные ограничения применяются к человеку. Это наш клиент, который, возможно, не ожидает повестки, а значит, и отказов по кредитам», — указал председатель НСФР, добавив, что споры об обоснованности таких решений будут в любом случае, и банкам необходимо на что-то ссылаться при невыдаче кредита.

В совете попросили дать банкам доступ к дате направления повестки, моменту, когда она считается врученной, и информации о том, когда начинают действовать ограничительные меры. Также финансовые организации попросили предоставить данные об обжаловании принятых в отношении граждан решения.

НСФР попросил предоставить доступ к данным реестра в течение 60 секунд и без согласия заявителя. Также в письмах содержится просьба разъяснить, как следует поступать, если на момент подачи заявки клиент не считался уклонистом, а во время заключения договора уже является таковым.

Емелин выразил мнение, что в этом случае кредиторы будут отказывать в получении займа уже на финальной стадии. Он также предложил не распространять подобный подход на клиентов, которые обращались за реструктуризацией или рефинансированием.

11 апреля Госдума приняла закон, который предусматривает создание в России единого реестра военнообязанных, а также вводит электронные повестки. Помимо того, депутаты проголосовали за введение дополнительных ограничений для уклонистов. 14 апреля документ подписал президент России Владимир Путин.

