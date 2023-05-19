Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
17:14, 19 мая 2023Экономика

Британский импорт алмазов из России оценили

Reuters: поставки алмазов из России в Великобританию в 2022 году составили $4,1 млн

Фото: Александр Уткин / РИА Новости

В 2022 году Великобритания импортировала из России алмазов на сумму 4,1 миллиона долларов. Об этом со ссылкой на данные о торговле Trade Data Monitor сообщает Reuters.

Эта цифра более чем в 20 раз превысила объем поставок 2021 года — тогда в Британию было ввезено российских алмазов всего лишь на сумму 188 794 доллара. При этом суммарно за 2022 год страна импортировала алмазов на 1,6 миллиарда долларов, из которых 76 процентов были поставлены из Бельгии, Израиля, Индии и США. Агентство отмечает, что в текущем году эти драгоценные камни из России в Великобританию не поставлялись.

Независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов сообщил РИА Новости, что объемы поставок алмазов из России в Великобританию незначительны, поэтому российские компании не почувствуют большого ущерба от запрета на их экспорт.

Материалы по теме:
Компании по всему миру переходят на четырехдневную рабочую неделю. Почему сотрудникам полезно работать меньше?
Компании по всему миру переходят на четырехдневную рабочую неделю.Почему сотрудникам полезно работать меньше?
4 мая 2023
В мире развернулась борьба за литий. Кто перехватит контроль над важнейшим ресурсом экономики будущего?
В мире развернулась борьба за литий.Кто перехватит контроль над важнейшим ресурсом экономики будущего?
15 апреля 2023

Впервые о том, что страны «Большой семерки» (G7) намерены ввести ограничения в отношении алмазов весом один карат и более, которые добывает российская алмазодобывающая компания «Алроса», стало известно в апреле. 19 мая премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о введении запрета на ввоз алмазов, меди, алюминия и никеля из России. Помимо эмбарго Лондон планирует заморозить экспортный рынок алмазов на сумму четыре миллиарда долларов. Кроме того, страна ввела санкции против 86 физических лиц и компаний, которые связаны с российским военно-промышленным комплексом.

Позднее ограничения против торговли российскими алмазами в Евросоюзе анонсировал глава Евросовета Шарль Мишель. «Мы ограничим торговлю российскими алмазами. Российские алмазы — не навсегда», — заявил он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Влада Горячева
Обсудить
Последние новости
Путин посоветовал собирающимся за рубежом политэмигрантам продолжать пить пиво
США ввели санкции против компаний Китая
США ввели санкции против СВР России
Двухлетний российский ребенок выпил стеклоочиститель и неделю провел в больнице
Биржевая стоимость бензина в России побила очередной рекорд
Главу налоговой службы подмосковного Серпухова арестовали за взятки
Посол Украины в НАТО призвала не возлагать надежды на грядущее наступление ВСУ
США ввели санкции против Москальковой, Кравцова и Левитина
«Ростех» рассказал о доработке «Панциря-СМ-СВ»
Открытки принцессы Дианы с похабными шутками продали за 700 тысяч рублей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.