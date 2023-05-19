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17:36, 19 мая 2023Из жизни

Открытки принцессы Дианы с похабными шутками продали за 700 тысяч рублей

Открытки принцессы Дианы с двусмысленным содержанием продали с аукциона

Фото: Dominic Winter Auctioneers

Открытки принцессы Дианы, написанные Константину II, последнему королю Греции, обнаружили ее любовь к двусмысленным шуткам. Об этом сообщает Metro.

Несколько необычных открыток, подписанных принцессой Дианой, были выставлены на аукцион в мае. Это произошло после того, как их владелец, последний король Греции Константин II, скончался в начале года. Содержание открыток оказалось откровенным и содержало похабные шутки и намеки. Обе открытки были проданы за 7000 фунтов стерлингов (около 700 тысяч рублей) 17 мая.

Серия игривых открыток была выпущена в 1987 году компанией GirlsTalk, каждая из них содержала шутливую картинку для взрослых с двусмысленной подписью.

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На первой открытке был текст: «Адам пришел первым… Мужчины всегда финишируют первыми». На картинке рядом с текстом изображен обнаженный мужчина, напоминающий библейского Адама, со светлыми волосами и фиговым листком на месте гениталий.

Вторая открытка изображала женщину в бюстгальтере с удивленным лицом, ее пах прикрывала голова мужчины. Картинку сопровождала подпись: «Каким должен быть идеальный мужчина? Карлик с 25-сантиметровым языком, который способен дышать через уши!» Обе открытки были подписаны узнаваемым почерком Дианы и содержали дополнительные приписки для короля Греции.

Дорогой Тино, с любовью от Дианы. Я не могла выбрать, какую открытку отправить, и подумала, что тебе понравятся обе

Принцесса Дианаподпись к открытке

Согласно информации на вебсайте аукциона, причина отправки этих открыток Дианой, которая была на 19 лет младше Константина и приходилась ему родней, не вполне ясна. Возможно, дело в какой-то семейной шутке, которая появилась во время одной из встреч королевских семейств.

Открытки не были приурочены к дню рождения, Рождеству или крещению. По всей видимости, Диана увидела открытки и подумала о Тино. Возможно, желание отправить их возникло в продолжение личной беседы, состоявшейся во время одной из встреч

комментарий на сайте аукционного дома Dominic Winter Auctioneers

Константин II, также известный как Тино, правил Грецией с 1964 по 1973 год, когда страна отказалась от монархического устройства. Константин приходился крестным отцом принцу Уильяму и был родственником принца Филиппа, покойного супруга королевы Елизаветы II.

Ранее сообщалось, что британский король Карл III поссорился с королевой Камиллой из-за приглашения принца Гарри на церемонию коронации. Жена монарха якобы «пришла в ярость» из-за присутствия его младшего сына на торжественном мероприятии.

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Алиса Дмитриева
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Открытки принцессы Дианы с похабными шутками продали за 700 тысяч рублей
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