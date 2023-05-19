Грузинские депутаты подрались из-за возобновления авиасообщения с Россией

В Грузии депутаты подрались во время обсуждения авиасообщения с Россией в парламенте

Грузинские депутаты подрались в парламенте при обсуждении возобновления авиасообщения с Россией. Видео потасовки публикует Telegram-канал «Sputnik Грузия».

Конфликт произошел между лидером оппозиционной партии «Стратегии Агмашенебели» Георгием Вашадзе и депутатом от партии «Сила народа» Дачи Берая. Вашадзе закончил свое выступление и вернулся на место, когда Берая, сидевший сзади, начал оскорблять своего коллегу. Потасовку быстро разняли другие депутаты, присутствовавшие на заседании.

Возобновление прямого авиасообщения между Москвой и Тбилиси, а также отмена визового режима вызвали протесты в Грузии. Активисты решили встретить акцией протеста первый рейс из России и попытались ворваться в здание аэропорта после приземления воздушного судна.

Ранее грузинские депутаты устроили драку в парламенте в ходе обсуждения закона об иностранных агентах. Согласно проекту, в Грузии могут создать специальный список физических и юридических лиц, которые получают финансирование из-за рубежа. Однако законопроект был отозван после массовых протестов.