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20:55, 19 мая 2023Бывший СССР

Грузинские депутаты подрались из-за возобновления авиасообщения с Россией

В Грузии депутаты подрались во время обсуждения авиасообщения с Россией в парламенте
СюжетПротесты в Москве

Грузинские депутаты подрались в парламенте при обсуждении возобновления авиасообщения с Россией. Видео потасовки публикует Telegram-канал «Sputnik Грузия».

Конфликт произошел между лидером оппозиционной партии «Стратегии Агмашенебели» Георгием Вашадзе и депутатом от партии «Сила народа» Дачи Берая. Вашадзе закончил свое выступление и вернулся на место, когда Берая, сидевший сзади, начал оскорблять своего коллегу. Потасовку быстро разняли другие депутаты, присутствовавшие на заседании.

Возобновление прямого авиасообщения между Москвой и Тбилиси, а также отмена визового режима вызвали протесты в Грузии. Активисты решили встретить акцией протеста первый рейс из России и попытались ворваться в здание аэропорта после приземления воздушного судна.

Ранее грузинские депутаты устроили драку в парламенте в ходе обсуждения закона об иностранных агентах. Согласно проекту, в Грузии могут создать специальный список физических и юридических лиц, которые получают финансирование из-за рубежа. Однако законопроект был отозван после массовых протестов.

Варвара Кошечкина
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