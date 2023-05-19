Грузинская оппозиция решила встретить акцией протеста первый самолет из России

Грузинская оппозиция встретит акцией протеста в аэропорту Тбилиси рейс из России

Грузинская оппозиция решила встретить акцией протеста первый рейс из России, прибывший в страну после возобновления авиасообщения. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, представители грузинской оппозиционной партии «Дроа» («Время») выехали автоколоннами в сторону Тбилисского аэропорта. «Мы встретим русский самолет в аэропорту и дадим знать, что тут ему не рады! Власти должны отказаться от прямых рейсов, это губит нашу репутацию», — заявил один из оппозиционеров.

19 мая первый после четырехлетнего перерыва прямой рейс в Грузию вылетел из столичного аэропорта Внуково. Полет осуществляет воздушное судно российской авиакомпании «Азимут».

10 мая президент России Владимир Путин снял введенный в 2019 году запрет для российских авиаперевозчиков на полеты в Грузию, а МИД России отменил рекомендацию для соотечественников отказаться от посещения страны.