Названы имеющиеся в каждом доме неочевидные пылесборники

«ВсеИнструменты.ру»: жалюзи и гардины становятся средой для размножения бактерий и клещей

Вертикальные жалюзи и гардины собирают на себе огромное количество пыли, рассказала специалист онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Ангелина Суркова. Она назвала «Ленте.ру» и другие неочевидные пылесборники, имеющиеся в каждом доме.

Пыль может вызывать аллергические реакции (насморк, чиханье и зуд), усиливать симптомы астмы и других респираторных заболеваний, предупредила Суркова. Кроме того, пыль становится оптимальной средой для размножения бактерий и пылевых клещей, которые также могут привести к аллергии и проблемам с дыхательной системой.

Кроме различных поверхностей пыль скапливается в волокнах ковров и ковровых покрытий, на книжных полках, поверхности электроники, в отверстиях вентиляции и на кабелях, а также на мебельном текстиле Ангелина Суркова специалист

По словам Сурковой, избавление от пыли — трудоемкая и систематическая работа. Необходимо регулярно пылесосить ковры, используя насадку с мягкой щеткой и специальные шампуни. Можно также обратиться к профессионалам и заказать химическую чистку ковровых покрытий.

Она добавила, что следует регулярно чистить гардины. Жалюзи можно протирать влажной тряпкой или использовать пылесос с насадкой для очистки.

Сурикова советует раз в несколько месяцев протирать влажной тряпкой книжные полки и периодически переставлять и протирать книги. Поверхности электронных приборов и компьютеров хорошо очищает сухая мягкая тряпка или специальные салфетки. Также можно использовать мягкую кисть для удаления пыли из вентиляционных отверстий и с кабелей.

Собеседница «Ленты.ру» рассказала, что пылесосом с насадкой для мебели можно удалять пыль с поверхностей диванов, кресел, подушек и матрасов. Регулярная стирка текстильных чехлов и подушек в соответствии с рекомендациями производителя также позволит минимизировать количество пыли в квартире.

1-2 раза в неделю необходимо проводить влажную уборку в квартире, сухую — ежедневно

Ежедневное проветривание помещений и использование влажных тряпок или салфеток из микрофибры во время уборки помогают минимизировать количество пыли в квартире. Такие салфетки собирают пыль, а не рассеивают ее в воздухе.

«Проводите регулярную очистку вентиляционных систем и фильтров для предотвращения циркуляцию пыли в воздухе. Не забывайте следить за чистотой текстильных предметов, таких как ковры, гардины и мебель, периодически пылесосьте или протирайте их», — резюмировала Суркова.

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